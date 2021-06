Tuttosport - La Serie A chiede ai giocatori di rinunciare a due mensilità

Stando a quanto scritto da Tuttosport, dall’incontro di ieri tra FIGC, Lega Serie A e il sindacato dei calciatori (AIC), è emerso che la Lega ha chiesto ufficialmente ai calciatori di rinunciare a 2 mensilità della stagione 2020/2021. La richiesta della Lega trova riscontro nei mancati ricavi da stadio a causa dell’assenza del pubblico negli impianti. Il Covid ha lentamente, ma inesorabilmente prosciugato le casse delle società. Dalla richiesta di 2 mesi della Serie A, si potrebbe raggiungere un accordo a metà strada e chiudere a 1 mese di pagamenti in meno. Oltre a questo, si è parlato anche di un taglio dei costi che riguarda sia i giocatori che gli allenatori, in modo da ridurre le spese per i loro maxi ingaggi. La Serie A non ha quantificato una soglia oltre la quale un tesserato viene considerato super pagato, ma ha chiesto all’AIC di farlo. Se ne riparlerà comunque al prossimo Consiglio federale. Una cosa è certa però: i club sono stanchi di pagare esose buonuscite, soprattutto agli allenatori, come è avvenuto per l’Inter con Antonio Conte.