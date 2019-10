L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan: "La strategia di Gazidis: spendere bene per ritornare presto competitivi". La ristrutturazione economico-finanziaria del club di via Aldo Rossi è un tassello imprescindibile, ma Elliott è pronto a fare nuovi investimenti per far fare il salto di qualità alla squadra rossonera.