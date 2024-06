Tuttosport: "La Svezia e i suoi reali incoronano re Ibra: ' Ai giovani dico: nulla è impossibile'"

Ieri sera, alla Friends Arena di Solna, in occasione dell'amichevole tra Svezia e Serbia, c'è stato un tributo da parte dei tifosi svedesi a Zlatan Ibrahimovic che è stato premiato dalla Federcalcio svedese come miglior calciatore svedese di sempre. Sugli spalti era presente, oltre alla famiglia dell'ex attaccante del Milan, anche la famiglia reale svedese. "La Svezia e i suoi reali incoronano re Ibra" è il titolo odierno di Tuttosport.

Queste le parole di Ibra riportate dal quotidiano torinese: "Vedo che vi sono mancato, anche in campo. Anche voi mi siete mancati. Indossare la maglia della Nazionale è la cosa più bella che ci possa essere, l’ho fatto con orgoglio e amore. Alle nuove generazioni voglio dire di avere il coraggio di sognare in grande. Se non ne avete la forza, ispiratevi a me. Sono la prova vivente che nulla è impossibile, non importa da dove si arrivi. Mi avete regalato tanti ricordi, ho un groppo in gola. 25 anni fa ho detto che sarei stato il migliore di sempre in Svezia, molti ridevano. 25 anni dopo posso stare qui e dire che sono il migliore. Vai avanti così, Svezia, vi amo".