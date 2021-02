"La svolta sul mercato: c'era una volta l'ItalMilan": titola così questa mattina Tuttosport che in via Aldo Rossi stanno puntando di più sugli stranieri. E le ultime sessioni di mercato hanno confermato l'inversione di tendenza, basti pensare che a gennaio sono arrivati Tomori, Meite e Mandzukic. L'ultimo investimento per un giocatore italiano è stato Tonali in estate.