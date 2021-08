Tuttosport - Le strategie del Milan Elliott per gestirsi in autonomia

Il fondo Elliott, proprietario del Milan tramite la società Project Redblack, ha investito nel club rossonero qualcosa come 705,65 milioni. Come riporta Tuttosport, la società di via Aldo Rossi ha intrapreso un percorso di ristrutturazione finanziaria che dovrà portarla a essere autosufficiente. Come? Partecipando stabilmente alla Champions e costruendo uno stadio di proprietà.