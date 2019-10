Tuttosport: "Maldini-Boban, asse per stanare i piani di Elliott"

Nel Milan di oggi ci sono due idee differenti sullo sviluppo del club. Come riporta Tuttosport, da una parte c’è Elliott con la sua visione imprenditoriale. L’obiettivo del fondo americano è chiaro: rivalutare la società rossonera, acquisita nel 2018, per poi rivenderla a un prezzo maggiore. Alla proprietà, dunque, basta avere un Milan più competitivo degli ultimi anni, magari che rientri stabilmente in Champions. Maldini e Boban, però, vogliono vincere. E non vogliono aspettare a lungo. Il nodo è chiaramente legato al mercato, con i due dirigenti che avevano chiesto la possibilità di aggiungere alla rosa almeno un big, un elemento di esperienza. Le parole dell’ex capitano evidenziano una certa frattura: Gazidis deve mediare tra le varie anime, ma si trova isolato.