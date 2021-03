Tuttosport - Mandzukic, il rush finale per prendersi le luci della ribalta

Mandzukic continua il suo lavoro personalizzato nella speranza di poter tornare presto a disposizione di Pioli. Fin qui, il cammino in rossonero dell’attaccante croato è stato avaro di soddisfazioni. Come riporta Tuttosport, a oggi l’investimento principale del mercato di gennaio non è stato fruttifero, ma c’è ancora il rush finale per prendersi le luci della ribalta e dimostrare che il Milan ha fatto bene a puntare su di lui.