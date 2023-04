Tuttosport - Milan, altra prova deludente di Origi e Rebic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con Giroud ai box per un problema al tendine, Stefano Pioli ha schierato dal primo minuto Ante Rebic come centravanti, ma ancora una volta il croato non ha convinto, anzi la sua prestazione è stata nuovamente deludente. Nella ripresa è entrato in campo anche Divock Origi, ma anche lui non ha entusiasmato, confermando il periodo no che sta attraversando ormai da diversi mesi. Lo riferisce Tuttosport stamattina.