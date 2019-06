Tuttosport: "Milan, c'è chi dice no"

"Milan, c'è chi dice no": è questo il titolo scelto da Tuttosport in merito al momento del mercato del Milan. Dopo il sorpasso subito dall'Inter su Sensi, ieri i rossoneri hanno incassato anche il no di Kabak, il quale ha deciso di andare a giocare nello Schalke 04. Molto complicata anche la pista che porta a Lucas Torreira, con l'Arsenal che non sembra convinto della proposta di un prestito biennale oneroso con diritto/obbligo di riscatto.