Tuttosport - Milan, Calabria in dubbio per giovedì ma nel derby ci sarà sicuramente

Davide Calabria, che ha saltato la trasferta di La Spezia in quanto squalificato, è alle prese con qualche fastidio fisico: nulla di grave, ma è in dubbio la sua presenza tra i convocati di Pioli per il match di Europa League di giovedì contro la Stella Rossa. Lo riferisce Tuttosport che assicura però che il terzino rossonero sarà poi regolarmente in campo domenica pomeriggio nel derby contro l'Inter.