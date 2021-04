Tuttosport - Milan, costantemente monitorata la situazione Belotti

Da qualche settimana a questa parte il nome di Belotti viene accostato con insistenza al Milan, complice sia la situazione in casa Torino sia quella relativa al contratto del giocatore in scadenza nel 2022. I rossoneri, in particolare, starebbero seguendo con attenzione il capitano granata che potrebbe rappresentare un rinforzo importante per l'attacco. Secondo quanto riporta Tuttosport la dirigenza del Milan, si farà trovare pronta nei dialoghi per il giocatore classe 93'.