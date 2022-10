Tuttosport - Milan, fiducia a Gabbia: sarà lui il partner di Tomori con il Toro

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un percorso iniziato in Serie C e che prosegue nella prima squadra del Milan, dove, pochi giorni fa, Matteo Gabbia ha trovato la prima rete con la maglia rossonera in Champions League. Nella trasferta di Zagabria, il centrale classe '99 ha sostituito lo squalificato Fikayo Tomori, prima salvando un gol sulla linea di porta, poi realizzando la rete dell'1-0 su assist di Tonali. Come scrive Tuttosport, contro il Torino dovrebbe partire ancora lui al fianco di Fikayo Tomori: turno di riposo, dunque, per Simon Kjaer.