Tuttosport - Milan, finalmente Hauge

Finalmente Hauge, scrive il quotidiano Tuttosport dopo la rete messa a segno ieri dall'esterno rossonero. Dopo mesi complicati, il norvegese è tornato a incidere. Peccato per il risultato finale: "Sono felice per il gol - ha dichiarato - ma non abbiamo vinto e quindi è difficile essere pienamente soddisfatti. Un punto, comunque, è meglio di zero. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare". Per questo rush finale Pioli avrà bisogno di tutti, Hauge incluso.