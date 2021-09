Tuttosport - Milan, il regalo di Cakir all'Atletico: un rigore che a termine di regolamento non esisteva proprio

Se l'Atletico Madrid è uscito ieri sera da San Siro con i tre punti in tasca deve ringraziare l'arbitro Cuneyt Cakir, il quale ha concesso nel recupero del secondo tempo un rigore che a termine di regolamento non esisteva proprio: come spiega Tuttosport, il fischietto turco ha preso un grave abbaglio perchè per la vicinanza, per il repentino rimpallo e pure per il tocco di mano precedente di Lemar il fallo di mano di Kalulu non era assolutamente punibile con un penalty.