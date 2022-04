Tuttosport - Milan, Investcorp sta ultimando la due diligence: nessun debito verso terzi, né bond

Come riports questa mattina Tuttosport, siamo entrati in una settimana molto importante per la trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione a quest'ultimo del Milan: il fondo del Bahrain sta ultimando infatti la due diligence, vale a dire l'analisi dei conti del club di via Aldo Rossi che non sono gravati da debiti verso terzi, né da bond. Ultimata questa fase, ci saranno da definire gli ultimi dettagli e poi, se tutto procederà per il meglio, ci sarà la tanto attesa fumata bianca.