Tuttosport - Milan, Kjaer punta alla trasferta a Zagabria contro la Dinamo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra gli infortunati rossoneri che sono sempre più vicini al ritorno in campo c'è anche Simon Kjaer, il quale sta recuperando dal problema muscolare rimediato nella sfida contro l'Empoli del 1° ottobre. Come riferisce Tuttosport, il difensore centrale danese punta alla trasferta a Zagabria contro la Dinamo in programma il 25 ottobre, quando Stefano Pioli non potrà contare sullo squalificato Tomori.