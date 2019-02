Tuttosport - Milan, la parola d’ordine di Gattuso è umiltà

"Umiltà" è la parola d’ordine su cui Gattuso - osserva il quotidiano Tuttosport - ha puntato alla vigilia del match contro la Lazio. L’entusiasmo può giocare brutti scherzi, questa è la preoccupazione principale del tecnico rossonero, che ha già accumulato una buona dose di nervosismo venerdì, osservando la squadra approcciare in modo non ideale la sfida con l’Empoli. Errori da non ripetere contro un avversario ben più quotato come la Lazio.