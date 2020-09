Tuttosport - Milan, la prima impressione su Kalulu è buona

La prima impressione è buona. LO scrive il quotidiano Tuttosport parlando di Kalulu, dopo la prestazione offerta dal giornale terzino destro nell’amichevole con il Novara. Il ragazzo - si legge - ha un’ottima gamba, non si ferma se perde il pallone e attacca il fondo come un terzino moderno dovrebbe sempre fare. È ancora grezzo in alcune movenze, ma può solo crescere. Ovviamente, c’è bisogno di vederlo in test più impegnativi.