Tuttosport - Milan, le speranze Champions passano dai gol di Piatek

Da quando ha rallentato lui, è cominciato anche il momento delicato del Milan. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, molte delle speranze Champions dei rossoneri di passano per i piedi, o meglio, i gol di Piatek. Il polacco - tra campionato e Coppa Italia - non segna da cinque partite, penalizzato dal gioco della squadra e anche dalla scarsa efficienza degli addetti ai calci piazzati e ai cross dalle fasce. Chi lo conosce bene assicura che il mese di digiuno non lo sta innervosendo, ma il pistolero scalpita per sbloccarsi già a Firenze.