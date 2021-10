Tuttosport - Milan, Leao titolare contro il Bologna. Krunic e Saelemaekers in vantaggio su Maldini e Castillejo

Tra i dubbi di formazione di Stefano Pioli in vista del match di domani contro il Bologna ce ne sono due anche tra i trequartisti che agiranno alle spalle della prima punta: come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, l'unico certo di una maglia da titolare è Rafael Leao, mentre al momento Rade Krunic e Alexis Saelemaekers sono in vantaggio rispettivamente su Daniel Maldini e Samu Castillejo.