"Non credo che sia il profilo giusto per il Milan". Come riporta il quotidiano Tuttosport, Maldini ha affossato la candidatura di Rangnick, ex tecnico del Lipisia i oggi dirigente del gruppo Red Bull. Il direttore tecnico rossonero, dunque, ha respinto con decisione le voci sull’allenatore-manager tedesco circolate nell’ultimo periodo.