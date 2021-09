Tuttosport - Milan, Messias dovrebbe essere pronto per la partita con l’Atalanta

Junior Messias è stato l'ultimo colpo del mercato estivo del Milan, ma per ora non ha ancora esordito in maglia rossonera. Anzi, il brasiliano non è stato mai convocato da Pioli in quanto, una volta arrivato a Milanello, ha dovuto praticamente iniziare da zero la sua preparazione fisica. L'ex Crotone sta sempre meglio e, secondo Tuttosport, dovrebbe essere pronto per la partita contro l'Atalanta in programma il 3 ottobre alle 20.45 a Bergamo.