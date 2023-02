Tuttosport - Milan, nelle prossime settimane si chiude anche per Giroud

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, il Milan nelle prossime settimane dovrà far quadrare il cerchio anche per la situazione contrattuale di Olivier Giroud. Come era emerso nelle scorse settimane, per il rinnovo del bomber francese si aspettava la conclusione della finestra di mercato, ora giunto al termine. Il Milan proporrà a Giroud un contratto di un anno, con opzione sul successivo, alle stesse cifre di quello attuale: 3.5 milioni. Le parti sono serene e non ci sarebbero segnali negativi: anzi il giocatore sul gong del mercato invernale avrebbe rifiutato una ricca proposta dell'Everton.