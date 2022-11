Tuttosport: "Milan, nuovo allarme per Kjaer: ha ancora problemi alla coscia destra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, nuovo allarme per Kjaer: ha ancora problemi alla coscia destra" scrive Tuttosport. Campanello d'allarme in casa Milan dopo la panchina di sabato in Francia-Danimarca per Kjaer e le parole del c.t. Hjulmand che ha parlato di un fastidio fisico per il difensore rossonero. Si parla di un fastidio al flessore della coscia destra, ovvero il punto dove Kjaer si è infortunato il primo ottobre contro l’Empoli, problema che l'ha costretto a uno stop di circa venti giorni. Il danese è stato gestito da Pioli. In casa Milan infatti "conoscono la situazione, ma è ovvio che ci sia un po’ di apprensione nel caso in cui Kjaer dovesse farsi nuovamente male".