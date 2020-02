Tuttosport: "Milan, ora in difesa è allarme rosso"

"Milan, ora in difesa è allarme rosso": titola così l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che è emergenza in difesa per il Diavolo in vista delle prossime partite. Oltre a Duarte, che resterà fuori almeno fino a metà marzo, contro il Torino si sono fermati anche Kjaer e Musacchio, i quali oggi effettueranno degli esami per capire l'entità dei loro problemi muscolari e i tempi di recupero. A rendere tutto più complicato c'è poi anche la diffida di capitan Romagnoli che con un altro giallo verrebbe fermato per un turno dal Giudice Sportivo.