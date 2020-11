Tuttosport - Milan, out Ibra, Leao e Saele: tutte le alternative per l'attacco rossonero

L'assenza di Ibrahimovic, che contro il Napoli ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, si farà certamente sentire. A rendere però tutto più complicato sono anche gli infortuni di Rafael Leao, il quale si è fatto male in nazionale, e di Alexis Saelemaekers, che contro il Napoli ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia contro. Stefano Pioli dovrà quindi fare a meno di loro nelle prossime partite, ma per sua fortuna il Milan ha diverse alternative in attacco e quindi può sopperire alle assenze dello svedese e del portoghese.

DIVERSE ALTERNATIVE - L'edizione odierna di Tuttosport riporta tre diversi schieramenti che potrebbero essere utilizzati da Pioli domani sera contro il Lille e nei match seguenti: il primo è quello che vede Ante Rebic come punta centrale e alle sue spalle il tridente composto da Hauge a sinistra, Calhanoglu in mezzo e Castillejo a sinistra. La seconda alternativa, invece, prevede sempre il croato come centravanti, ma tra i tre trequartisti spazio a Brahim Diaz a sinistra al posto di Hauge.

OPZIONE COLOMBO - Rebic è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori un mese e quindi non è ancora al top della forma. Giocando ogni tre giorni, è impensabile pensare di puntare sempre su di lui, quindi un po' di spazio lo troverà certamente anche Lorenzo Colombo, soprattutto a partita in corso, ma anche da titolare, magari nei match di Europa League contro Celtic e Sparta Praga. La terza alternativa riportata stamattina da Tuttosport prevede proprio il giovane centravanti milanista con alle spalle Krunic, Calhanoglu e Diaz.