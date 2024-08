Tuttosport: "Milan, Pavlovic e Fofana. A Parma con l’armatura"

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Milan, Pavlovic e Fofana. A Parma con l’armatura". Contro il Torino si è vista una squadra poco equilibrata e così Paulo Fonseca, molto criticato per alcune scelte di formazione, sta pensando a diverse novità nell'undici iniziale per dare maggiore compattezza e solidità al suo Milan.

In particolare, il tecnico portoghese sta valutando di mettere dal primo minuto sia Pavlovic in difesa che Fofana in mezzo al campo. Il difensore centrale serbo è stato preso per la cattiveria agonistica che riesce a esprimere, mentre il mediano francese è l’uomo che mancava dopo gli addii di Kessie, Tonali e Krunic.