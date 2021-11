Tuttosport - Milan, Rebic proverà a esserci contro l’Inter

Anche ieri Ante Rebic, sempre alle prese con il problema alla caviglia rimediato contro il Verona, non si è allenato in gruppo ed ha continuato il suo lavoro personalizzato a Milanello: il croato non sarà a disposizione di Pioli nemmeno con il Porto, mentre proverà ad esserci domenica nel derby contro l'Inter. Lo riferisce stamattina Tuttosport.