Tuttosport: "Milan, scudetto addio: Inter a +9"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan, scudetto addio: Inter a +9". Nuovo ko casalingo in questo 2021 per la squadra di Pioli che ieri ha perso 1-0 contro il Napoli. I rossoneri sono apparsi piuttosto stanchi e anche stavolta mancavano tanti titolari infortunati. Con questa sconfitta, il Diavolo deve dire addio al sogno scudetto visto che ora l'Inter ha nove punti di vantaggio.