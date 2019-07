Tuttosport - Milan, sondaggi per l'acquisto del club negli ultimi mesi: Elliott chiede più di un miliardo

Secondo quanto riferisce Tuttosport, negli ultimi mesi ci sarebbero stati diversi sondaggi per l'acquisto del Milan: si parla di offerte da 600-700 milioni di euro, ma Elliott non le ha nemmeno prese in considerazione perchè fissa la base di prezzo del club rossonero molto più in alto (oltre un miliardo di euro). Il fondo americano ripete inoltre di avere un piano a medio termine per il Milan (3-5- anni) e quindi non ha intenzione di venderlo in questa fase.