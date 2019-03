"Ora Piatek si prende Milano": titola così questa mattina Tutttosport. Tutti pazzi per Piatek, che ieri ha paralizzato il centro di Milano: erano infatti oltre tre mila i tifosi che si sono presentati in Corso Vittorio Emanuele II presso il negozio dell'Adidas per vedere da vicino il bomber polacco che domenica sarà uno dei grandi protagonisti del derby di Milano.