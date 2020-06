Tuttosport - Pioli al Milan a tempo determinato

Stefano Pioli resta al Milan a tempo determinato. Lo scrive il quotidiano Tuttosport dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente rossonero, Paolo Scaroni, a "Radio Anch’Io Lo Sport", su Radio Uno. Il numero uno di via Aldo Rossi ha solo glissato sulla questione Rangnick: "Per il momento abbiamo fiducia in Pioli, che sta facendo bene ed è un serio professionista. Io non so se arriverà il manager tedesco. Le scelte le fa Gazidis, non so neanche quando parla con altri candidati. Noi abbiamo fiducia in Pioli e in Maldini".