Tuttosport - Pioli, nei prossimi giorni possibile rinnovo fino al 2024 con opzione fino al 2025

La scalata del Milan da parte di Stefano Pioli è solo all'inizio. L'allenatore rossonero, scrive Tuttosport nell'edizione odierna, è in scadenza nel 2023, ma il club di Via Aldo Rossi ha un'opzione per prolungare il proprio contratto di un anno, fino al 2024. E' possibile che nei prossimi giorni l'allenatore rossonero si veda con la dirigenza per mettere nero su bianco questo passaggio, inserendo anche un'opzione per il 2025.