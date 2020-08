Porte girevoli in casa Milan soprattutto per quanto riguarda i portieri dove, per ora, l'unico sicuro del proprio posto in rosa sembra Gigio Donnarumma. Se il futuro di Reina appare lontano da Milano e quello di Begovic, per ora, non è stato ancora decifrato, secondo quanto riporta Tuttosport tra i partenti ci potrebbe essere anche Antonio Donnarumma.