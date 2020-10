Tuttosport: "Questo Milan non si arrende mai"

All'indomani della vittoria contro il Rio Ave che ha permesso ai rossoneri di qualificarsi ai gironi di Europa League, Tuttosport titola così questa mattina: "Questo Milan non si arrende mai". Partita incredibile in Portogallo, con il Diavolo che prima rischia di essere eliminato ai supplementari e poi durante la lotteria dei rigori i portoghesi hanno avuto più occasioni per vincere il match. Il Milan, però, non ha mai mollato e ci ha creduto fino alla fine.