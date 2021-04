Tuttosport - Rinnovi Gigio e Calhanoglu: Champions determinante

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative per i rinnovo di Donnarumma e Calhanoglu. Il Milan ha presentato due offerte concrete ai giocatori: 8 milioni per Gigio, 4 più bonus per il turco. Al momento, però, non si registrano aggiornamenti. Come riporta Tuttosport, la qualificazione in Champions League assume un valore ancora più importante: con l’accesso alla massima competizione europea per club, infatti, potrebbero sbloccarsi entrambe le operazioni.