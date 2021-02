Tuttosport - Rinnovo Ibra: a marzo-aprile si capirà qualcosa in più

Da Pioli alla dirigenza e ai compagni, tutti vogliono che Ibrahimovic resti almeno per un’altra stagione. Il contratto da 7 milioni dello svedese scadrà fra cinque mesi: come riporta Tuttosport, oggi non è ancora tempo per sedersi al tavolo, ma, come aveva fatto capire Raiola la scorsa estate, su Ibra ormai lui ha poco potere, perché è lo stesso Zlatan a decidere. Il giocatore ne dovrà parlare con la moglie Helena, magari per convincerla a tornare a Milano per dodici mesi. Intorno a marzo-aprile si inizierà a capire qualcosa in più.