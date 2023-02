Tuttosport riporta Pioli: "Le critiche non sono eccessive"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera Inter e Milan daranno battaglia in occasione del ventunesimo turno di Serie A. Occasione che il Milan non può perdere: l'ultima vittoria risale al 4 gennaio a Salerno e la scossa non è ancora arrivata. Pioli ha commentato anche la conseguenti critiche: "Le critiche non sono eccessive, per le nostre ultime partite ci stanno - riporta Tuttosport -. Solo le persone mediocri non ammettono certi errori".