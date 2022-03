Tuttosport su Maignan: "Decisivo pure... a metà campo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Decisivo pure... a metà campo", titola Tuttosport parlando di Maignan, uno dei perni del Milan di Pioli. "Caratteristiche e curiosità del francese già entrato nel cuore dei tifosi rossoneri", scrive il quotidiano torinese, che poi aggiunge: "Non solo grande portiere: Maignan con l’Empoli era arrivato a centrocampo per piazzare i compagni nella contro-barriera". Per la cronaca, in quell'occasione - casualità o no - i rossoneri trovarono il gol con Kalulu sugli sviluppi della stessa punizione.