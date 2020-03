Tuttosport su Rangnick: "Ibrahimovic e Rebic le prime due grane per il tecnico/ds"

Ralf Rangnick, che tra qualche mese dovrebbe sbarcare al Milan per ricoprire il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo, avrà subito due nodi importanti da sciogliere: "Ibrahimovic e Rebic le prime due grane per il tecnico/ds" è il titolo di questa mattina di Tuttosport. Lo svedese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e per ora non ci sono certezze sul suo futuro, mentre il croato, che è in prestito fino al 2021, ai tempi del Lipsia non ha avuto grande feeling con il tedesco (era il ds della squadra).