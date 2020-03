Tuttosport sui portieri del Milan: "Una poltrona per quattro"

In casa rossonera, oltre alla questione che riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, tiene banco anche la situazione degli altri portieri di proprietà del Milan: "Una poltrona per quattro" è il titolo di questa mattina di Tuttosport che spiega che il club di via Aldo Rossi deve sistemare anche Antonio Donnarumma, Reina e Plizzari. Per quanto riguarda Begovic, il portiere bosniaco è in prestito dal Bournemouth e a fine stagione i rossoneri dovranno decidere se prenderlo o meno a titolo definitivo.