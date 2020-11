Per commentare la sconfitta di ieri del Milan contro il Lille, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Il Diavolo si scopre umano". Primo ko dopo 24 risultati utili di fila per i rossoneri, apparsi ieri sera troppo lenti, macchinosi e imprecisi. Grande prestazione invece dei francesi che vanno via da San Siro con i tre punti e con il primato nel girone H di Europa League.