Tuttosport sul mercato della Juve: "Pista Calhanoglu: l'affare si scalda"

Tuttosport in edicola quest'oggi scrive sul mercato della Juventus: "Pista Calhanoglu: l'affare si scalda". Fortissima la candidatura dei bianconeri per il giocatore del Milan, visto come perfetto alter ego di Ramsey. Il rinnovo con i rossoneri continua a non arrivare, visto che Calhanoglu chiede 7 milioni e la controfferta neanche ci si avvicina. Il ragazzo è in scadenza nel giugno 2021 e potrebbe già firmare un accordo con un altra squadra a gennaio.