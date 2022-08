Tuttosport sul mercato: "Onyedika si raffredda, Tanganga torna caldo"

MilanNews.it

Nonostante la sfida di stasera a Bergamo contro l'Atalanta, il mercato non dorme mai. Questo il titolo di Tuttosport sugli ultimi sviluppi dei movimento del Milan: "Onyedika si raffredda, Tanganga torna caldo". Le richieste del Midtjylland per il giovane calciatore nigeriano vengono ritenute dal Milan ancora troppo elevate - i danesi chiedono tra gli 8 e 10 milioni - e la trattativa rischia di impantanarsi. Per la difesa, dopo aver definitivamente lasciato la pista Diallo del Psg, i rossoneri hanno riaperto le discussioni con il Tottenham per Japhet Tanganga anche se le cose non sembrano cambiate rispetto alle scorse settimane: il Milan vuole un prestito secco con diritto, gli Spurs spingono per l'obbligo.