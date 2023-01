Tuttosport - Tensioni tra Maldini e Cardinale per l'operazione Zaniolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport l'operazione che sarebbe sfumata tra Nicolò Zaniolo e il Milan avrebbe riaperto delle tensioni all'interno del club rossonero, tra proprietà e area tecnica. Tensioni che ci sarebbero state anche dopo le dichiarazioni sulla strategia sostenibile di Paolo Maldini dopo la gara con la Lazio. Per Cardinale e i suoi uomini sarebbe più facile provare a riaprire la pista che porta ad Hakim Ziyech, piuttosto che invischiarsi con la Roma che sarebbe anche una competitor per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan però, al momento, non ha bisogno di nuove guerre intestine e Tuttosport sottolinea come eventuali decisioni o cambiamenti verranno fatti a fine stagione, mentre per il momento è meglio rimanere uniti e compatti per uscire da un momento che, sportivamente parlando, è molto difficile.