Tuttosport titola: "Calabria, che botta: ne salta due"

"Calabria, che botta: ne salta due": titola così questa mattina Tuttosport in merito all'infortunio che il capitano rossonero ha subito durante Milan-Napoli di due giorni fa. Il terzino italiano ha riportato un edema muscolare all’adduttore sinistro che lo terrà fuori sicuramente sia giovedì in Europa League contro il Rennes, sia domenica in campionato contro il Monza.

Contro i francesi, al suo posto ci sarà sicuramente Alessandro Florenzi visto che il giovane Alex Jimenez non è utilizzabile in quanto non fa parte della lista UEFA della squadra rossonera.