Tuttosport titola: "Florenzi vuole convincere Fonseca"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Florenzi vuole convincere Fonseca". Il rapporto tra il terzino italiano e il portoghese, ai tempi della Roma, non era stato idilliaco, anzi per due volte il giocatore decise di lasciare il club giallorosso e di andare via in prestito. Ora i due si sono ritrovati a Milanello dove Florenzi è senza dubbio uno dei leader dello spogliatoio della formazione milanista. L'ex giallorosso si è presentato in ritiro con grande voglia di lavorare e di essere ancora protagonista al Milan.

C'è però sempre la questione contratto da risolvere: Florenzi è in scadenza nel 2025 e per ora non ci sono stati contatti tra le parti per parlare del rinnovo. Ecco perché, come scrive sempre Tuttosport, "non si può escludere che Florenzi possa, entro la fine del mercato, trovare una nuova destinazione professionale, senza escludere nessuna opzione tra Italia ed estero. Ma questo - a oggi - non è il suo pensiero primario".