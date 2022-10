Tuttosport titola: "Gabbia, l'eroe inatteso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Gabbia, l'eroe inatteso": titola così questa mattina Tuttosport sul giovane difensore rossonero che ieri ha segnato la sua prima rete in rossonero in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Oltre al gol, il centrale milanista ha fornito un'ottima prestazione anche in fase difensiva, salvando anche una rete che sembrava già fatta con un colpo di testa quasi sulla linea. Nell'intervista post-partita, Gabbia ha raccontato le sue emozioni e ha voluto ringraziare in modo particolare Simon Kjaer che lo ha aiutato molto nelle ultime stagioni.