Tuttosport in edicola questa mattina apre così le pagine interne sul Milan: "Ibra, peccato veniale". Lo svedese, espulso contro il Parma, è stato fermato per una sola giornata per una critica irrispettosa nei confronti dell'arbitro Maresca. Questa motivazione conferma che l'attaccante rossonero non ha quindi rivolto insulti o offese al direttore di gara.