Tuttosport titola: "Maignan, Milan che rivincita!"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Maignan, Milan che rivincita!": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il caso Benzema ha dimostrato quanto sia stato lungimirante il no rossonero alla Francia. Dopo il secondo infortunio al polpaccio, lo staff medico del club milanista ha subito capito che non c'erano chance di recupero per il Mondiale e, nonostante la pressione dei medici della nazionale francese, ha convinto il giocatore ad intraprendere un percorso preciso per arrivare a una piena guarigione anche a discapito della non convocazione per la Coppa del Mondo.